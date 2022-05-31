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В Донецкой области несмотря на боевые действия энергетики вернули свет для 20 тысяч семей, - ДТЭК

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Вторник 31 мая 2022 14:37
В Донецкой области несмотря на боевые действия энергетики вернули свет для 20 тысяч семей, - ДТЭК Фото: в Донецкой области несмотря на боевые действия энергетики вернули свет для 20 тысяч семей (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики несмотря на постоянные вражеские обстрелы вернули свет для почти 20 тысяч семей в 23 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Это позволило вернуть свет в дома 19 836 семей Донбасса в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Больше всего восстановлений - в Бахмутском", - сообщают в ДТЭК.

В компании отмечают, что сложная ситуация из-за обстрелов в регионе сохраняется. Без света остаются 321 населенный пункт Донецкой области.

Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский и Великоновоселковский. Через обстрелы здесь постоянно повреждается оборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 97 сутки и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", - говорят в компании.

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ДТЭК Электроэнергия
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