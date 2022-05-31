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У Донецькій області попри бойові дії енергетики повернули світло для 20 тисяч родин, - ДТЕК

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Вівторок 31 травня 2022 14:37
У Донецькій області попри бойові дії енергетики повернули світло для 20 тисяч родин, - ДТЕК Фото: у Донецькій області попри бойові дії енергетики повернули світло для 20 тисяч родин (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики попри постійні ворожі обстріли повернули світло для майже 20 тисяч родин у 23 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Це дозволило повернути світло до домівок 19 836 родин Донеччини у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах. Найбільше відновлень - у Бахмутському", - повідомляють у ДТЕК.

У компанії зазначають, що складна ситуація через обстріли в регіоні зберігається. Без світла залишаються 321 населений пункт Донецької області.

Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через обстріли тут постійно пошкоджується обладнання та лінії електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 97 добу та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії", - кажуть в компанії.

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