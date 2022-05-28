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В Донецкой области несмотря на боевые действия энергетики вернули свет для 20 тысяч семей, - ДТЭК

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Суббота 28 мая 2022 13:15
В Донецкой области несмотря на боевые действия энергетики вернули свет для 20 тысяч семей, - ДТЭК Фото: в Донецкой области несмотря на боевые действия энергетики вернули свет для 20 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За минувшие сутки энергетики вернули свет для 20 семей в 23 населенных пунктах Донецкой области, которые были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Энергетики вернули электропитания до дома 20 157 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. В последнем - больше всего", - отмечают в компании.

Работы по ремонту поврежденных обстрелами сетей продолжаются, как только энергетики получают разрешения от Вооруженных сил Украины.

В ДТЭК сообщают, что без света остается еще 312 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский и Великоновоселковский.

Из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электрооборудования. Энергетики ждут разрешение от Вооруженных сил, чтобы проводить ремонты электросетей.

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Донецкая область ДТЭК
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