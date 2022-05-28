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У Донецькій області попри бойові дії енергетики повернули світло для 20 тисяч родин, - ДТЕК

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Субота 28 травня 2022 13:15
У Донецькій області попри бойові дії енергетики повернули світло для 20 тисяч родин, - ДТЕК Фото: у Донецькій області попри бойові дії енергетики повернули світло для 20 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу енергетики повернули світло для 20 родин у 23 населених пунктах Донецької області, що були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"Енергетики повернули електроживлення до домівок 20 157 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах. В останньому - найбільше", - зазначають у компанії.

Роботи з ремонту пошкоджених обстрілами мереж тривають, як тільки енергетики отримують дозволи від Збройних сил України.

В ДТЕК повідомляють, що без світла лишається ще 312 населених пунктів Донецької області. Найскладнішими напрямками лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський.

Через тривалі та масовані обстріли тут постійно пошкоджуються лінії електрообладнання. Енергетики чекають дозвіл від Збройних сил, щоб проводити ремонти електромереж.

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Донецька область ДТЕК
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