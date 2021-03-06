UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Донецкой области начали частично восстанавливать поставки газа

Автор: Инна Собора

В Донецкой области начали возобновлять поставки газа на котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго". Уже запустили котельные в Славянске, Лимане, Волновахе, Краматорске и других населенных пунктах области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

Всего уже восстановили подачу газа на 19 котельных.

Глава Донецкой области напомнил, что 714 жилых домов, 23 школы, 16 детских садов, 4 больницы, 106 других объектов остались без тепла в результате отключения от газа 59 котельных.

"Отключение было осуществлено ПАО "Донецкоблгаз" незаконно... К делу защиты интересов жителей присоединились и правоохранители. После неоднократных жалоб жителей области к полиции, правоохранителями были проведены следственные действия, после которых работниками КП "Донецктеплокоммунэнерго" были демонтированы незаконно установленные пломбы и - как следствие - прекращены незаконные действия Донецкоблгаза", - написал Кириленко.

Ранее компания "Донецкоблгаз" ответила "Нафтогаза" на призыв возобновить поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". В компании заявили, что отказываются поставлять газ пока не решен вопрос относительно задолженности.

Напомним, компания "Донецкоблгаз" сегодня прекратила поставки газа на тепловые объекты Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины теплоснабжениеДонецкая область
Читайте также
"Нафтогаз" снизил цены для тепловиков и прогнозирует дальнейшее падение
Антикризисный энергетический штаб утвердил план в сфере теплоснабжения
Прогноз погоды