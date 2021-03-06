"Донецкоблгаз" отказался возобновить поставки на тепловые объекты
Компания "Донецкоблгаз" ответила "Нафтогазу" на призыв возобновить поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". Компания отказывается поставлять газ пока не решен вопрос по задолженности.
Компания утверждает, что придерживается требований украинского законодательства.
"ПАО "Донецкоблгаз" обязано придерживаться требований действующего законодательства Украины, в частности порядка ограничения распределения природного газа в случае отсутствия у предприятия ТКЭ действующего поставщика природного газа", - заявили в облгазе.
В "Донецкоблгазе" также призвали "Нафтогаз" и "Донецктеплокоммунэнерго" урегулировать ситуацию с задолженностью и "не ставить под угрозу жизнь и здоровье жителей Донецкой области".
Напомним, компания "Донецкоблгаз" сегодня прекратила поставки газа на тепловые объекты Донецкой области. В "Нафтогазе" призвали компанию возобновить поставки газа и разрешить ситуацию с долгами с помощью "Меморандума о взаимопонимании".