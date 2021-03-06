ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Донецкоблгаз" отказался возобновить поставки на тепловые объекты

Новина українською → Донецкая область, Суббота 06 марта 2021 22:08
"Донецкоблгаз" отказался возобновить поставки на тепловые объекты Фото: отопление (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания "Донецкоблгаз" ответила "Нафтогазу" на призыв возобновить поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". Компания отказывается поставлять газ пока не решен вопрос по задолженности.

Об этом говорится в заявлении на сайте "Донецкоблгаза".

Компания утверждает, что придерживается требований украинского законодательства.

"ПАО "Донецкоблгаз" обязано придерживаться требований действующего законодательства Украины, в частности порядка ограничения распределения природного газа в случае отсутствия у предприятия ТКЭ действующего поставщика природного газа", - заявили в облгазе.

В "Донецкоблгазе" также призвали "Нафтогаз" и "Донецктеплокоммунэнерго" урегулировать ситуацию с задолженностью и "не ставить под угрозу жизнь и здоровье жителей Донецкой области".

Напомним, компания "Донецкоблгаз" сегодня прекратила поставки газа на тепловые объекты Донецкой области. В "Нафтогазе" призвали компанию возобновить поставки газа и разрешить ситуацию с долгами с помощью "Меморандума о взаимопонимании".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Донецкая область газ теплоснабжение
NEWS
Под угрозой локдауна. "Красная зона" расширяется, школы уходят в онлайн: ситуация в Украине
Под угрозой локдауна. "Красная зона" расширяется, школы уходят в онлайн: ситуация в Украине
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"