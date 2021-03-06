У Донецькій області почали частково відновлювати постачання газу

У Донецькій області почали відновлювати постачання газу на котельнях КП "Донецьктеплокомуненерго". Вже запустили котельні у Слов’янську, Лимані, Волновасі, Краматорську та інших населених пунктах області.
Всього уже відновили подачу газу на 19 котелень.
Очільник Донецької області нагадав, що 714 житлових будинків, 23 школи, 16 дитячих садків, 4 лікарні, 106 інших об'єктів залишилися без тепла внаслідок відключення від газу 59 котелень.
"Відключення було здійснено ПАТ "Донецькоблгаз" незаконно... До справи захисту інтересів мешканців долучилися і правоохоронці. Після неодноразових скарг жителів області до поліції, правоохоронцями були проведені слідчі дії, після яких працівниками КП "Донецьктеплокомуненерго" були демонтовані незаконно встановлені пломби та - як наслідок - припинені незаконні дії Донецькоблгазу", - написав Кириленко.
Раніше компанія "Донецькоблгаз" відповіла "Нафтогазу" на заклик відновити постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". В компанії заявили, що відмовляються постачати газ поки не вирішене питання щодо заборгованості.
Нагадаємо, компанія "Донецькоблгаз" сьогодні припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області.