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У Донецькій області почали частково відновлювати постачання газу

Автор: Инна Собора

У Донецькій області почали відновлювати постачання газу на котельнях КП "Донецьктеплокомуненерго". Вже запустили котельні у Слов’янську, Лимані, Волновасі, Краматорську та інших населених пунктах області.

Про це повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook.

Всього уже відновили подачу газу на 19 котелень.

Очільник Донецької області нагадав, що 714 житлових будинків, 23 школи, 16 дитячих садків, 4 лікарні, 106 інших об'єктів залишилися без тепла внаслідок відключення від газу 59 котелень.

"Відключення було здійснено ПАТ "Донецькоблгаз" незаконно... До справи захисту інтересів мешканців долучилися і правоохоронці. Після неодноразових скарг жителів області до поліції, правоохоронцями були проведені слідчі дії, після яких працівниками КП "Донецьктеплокомуненерго" були демонтовані незаконно встановлені пломби та - як наслідок - припинені незаконні дії Донецькоблгазу", - написав Кириленко.

Раніше компанія "Донецькоблгаз" відповіла "Нафтогазу" на заклик відновити постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". В компанії заявили, що відмовляються постачати газ поки не вирішене питання щодо заборгованості.

Нагадаємо, компанія "Донецькоблгаз" сьогодні припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області.

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Новини України теплоснабжениеДонецкая область
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