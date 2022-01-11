В Донецкой области в многоэтажке произошел взрыв газа
В Дружковке Донецкой области из-за взрыва газа в девятиэтажном доме пострадал жилец. После взрыва в квартире начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
"10 января в 17:41 в Главное управление поступила информация о взрыве, произошедшем в 9-ти этажном жилом доме в г. Дружковка Краматорского района", - говорится в сообщении.
Как стало известно, в квартире на девятом этаже произошел взрыв, предварительно - газовоздушной смеси. После взрыва в жилом помещении загорелись вещи и мебель.
Из задымленной квартиры спасатели вывели мужчину. Его передали сотрудникам скорой помощи.
В 17:58 пожар был локализован, а в 18:20 ликвидирован.
С огнем боролись 13 бойцов ГСЧС, привлекалось четыре единицы спецтехники.
Напомним, в бельгийском городе Тюрнхаут 31 декабря произошел взрыв в жилом доме. Вероятно, из-за утечки газа. В результате ЧС было разрушено несколько квартир, обрушились стены и перекрытия между этажами.
Спасатели освободили из-под завалов женщину, позже ее госпитализировали. Ей повезло иметь при себе мобильный телефон во время трагедии, поскольку она сама позвонила спасателям сразу после взрыва.