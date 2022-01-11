У Донецькій області в багатоповерхівці стався вибух газу
У Дружківці Донецької області через вибух газу в дев'ятиповерховому будинку постраждав мешканець. Після вибуху в квартирі почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
"10 січня о 17:41 до Головного управління надійшла інформація про вибух, що стався в 9-ти поверховому житловому будинку в м.Дружківка Краматорського району", - йдеться в повідомленні.
Як стало відомо, в квартирі на дев'ятому поверсі стався вибух, попередньо - газоповітряної суміші. Після вибуху в житловому приміщенні загорілися речі і меблі.
Із задимленої квартири рятувальники вивели чоловіка. Його передали співробітникам швидкої допомоги.
О 17:58 пожежу було локалізовано, а о 18: 20 ліквідовано.
З вогнем боролися 13 бійців ДСНС, залучалося чотири одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, в бельгійському місті Тюрнхаут 31 Грудня стався вибух у житловому будинку. Ймовірно, через витік газу. В результаті НС було зруйновано кілька квартир, обрушилися стіни і перекриття між поверхами.
Рятувальники звільнили з-під завалів жінку, пізніше її госпіталізували. Їй пощастило мати при собі мобільний телефон під час трагедії, оскільки вона сама зателефонувала рятувальникам відразу після вибуху.