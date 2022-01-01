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В Бельгии взорвался газ в жилом доме. Есть погибшие

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Суббота 01 января 2022 17:09
В Бельгии взорвался газ в жилом доме. Есть погибшие Фото: в Бельгии взорвался газ в жилом доме (фото twitter.com/alexanderbakker)
Автор: Сергей Пышкин

В бельгийском городе Тюрнхаут произошел взрыв в жилом доме. Вероятно из-за утечки газа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.

Взрыв произошел еще утром 31 декабря, впрочем, поисковые работы продолжались до 1 января. Взрыв разрушил несколько квартир, обрушил стены и перекрытия между этажами.

Вчера спасатели освободили из-под завалов женщину, позже ее госпитализировали. Ей повезло иметь при себе мобильный телефон во время трагедии, поскольку она сама позвонила спасателям сразу после взрыва.

Также были найдены тела четырех жертв.

"Поскольку мы не получали сообщений о других людях, которые могли присутствовать в здании и исчезли, мы останавливаем поисковые операции", - заявил мэр города Поль ван Мьерт.

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