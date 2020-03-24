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В Донецкой области местных депутатов подозревают в сепаратизме

Новости » Происшествия     24.03.2020 - 16:32
В Донецкой области местных депутатов подозревают в сепаратизме
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Депутаты Мироновского совета содействовали проведению незаконного референдума в 2014 за создание "ДНР"

Правоохранители сообщили о подозрении двоим действующим депутатам Мироновского поселкового совета Донецкой области за содействие в организации псевдореферендума в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Сообщается, что депутаты в апреле 2014 года добровольно содействовали организации и проведению незаконного голосования за создание так называемой "ДНР".

"Вопреки законодательству Украины на внеочередной сессии сельсовета они приняли решение о проведении фейкового волеизъявления и призвали жителей Донецкой области прийти на участки сепаратистов", - рассказали в СБУ.

Депутатам сообщили о подозрении по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения

Ранее РБК-Украина писало, что городского главу Светлодарска Анатолия Брехунца взяли под стражу до 11 апреля по делу о сепаратизме. В мае 2014 года он внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР".

Также сообщалось, что прокуратура сообщила о подозрении так называемому "крымскому казачьему атаману" и мужчине, который входил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя".

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Новости Украины ДонецкСлужба безопасности УкраиныДНРсепаратизмдепутаты
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