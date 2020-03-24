У Донецькій області місцевих депутатів підозрюють в сепаратизмі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Депутати Миронівського ради сприяли проведенню незаконного референдуму в 2014 за створення "ДНР"

Правоохоронці повідомили про підозру двом депутатам Миронівського селищної ради Донецької області за сприяння в організації псевдореферендума в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Служби безпеки України.

Повідомляється, що депутати в квітні 2014 року добровільно сприяли організації та проведення незаконного голосування за створення так званої "ДНР".

"Всупереч законодавству України на позачерговій сесії сільради вони прийняли рішення про проведення фейкового волевиявлення і закликали жителів Донецької області прийти на дільниці сепаратистів", - розповіли в СБУ.

Депутатам повідомили про підозру по 1 ч. ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу

Раніше РБК-Україна писало, що міського голову Світлодарська Анатолія Брехунця взяли під варту до 11 квітня по справі про сепаратизм. У травні 2014 року він вніс до порядку денного сесії і в подальшому позитивно проголосувала за питання про надання приміщення читальних залів міської бібліотеки для незаконного проведення референдуму про суверенності "ДНР".

Також повідомлялося, що прокуратура повідомила про підозру так званого "кримського козачого отамана" і чоловікові, який входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя".