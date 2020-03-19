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Мэра Светлодарска взяли под стражу по делу о сепаратизме

Новости » Общество     19.03.2020 - 09:18
Мэра Светлодарска взяли под стражу по делу о сепаратизме
Фото: Анатолий Брехунец (bahmut-rayon.gov.ua)

Брехунца взяли под стражу до 11 апреля

Донецкий апелляционный суд изменил меру пресечения Светлодарскому городскому главе Анатолию Брехунцу на содержание под стражей по делу о сепаратизме. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Как отметили в прокуратуре, суд удовлетворил жалобу стороны обвинения на изменение меры пресечения. Брехунец пробудет под стражей до 11 апреля.

"Донецким апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры Донецкой области об изменении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей Светлодарскому городскому голове, который обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в феврале Анатолию Брехунцу сообщили о подозрении. В мае 2014 года он внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР". Тогда Краматорский городской суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также РБК-Украина писало, что суд перенес рассмотрения дела против 5 экс-беркутовцев на 4 июня, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана.

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