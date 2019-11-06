У Донецькій області легковик зіткнувся з вантажівкою, постраждали діти

Всього у результаті аварії отримали поранення 5 осіб

У середу вранці, 6 листопада, у Мар'їнському районі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), внаслідок якої травмувалися 5 осіб, серед яких 3-річна дівчинка і 8-річний хлопчик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької області.

За попередніми даними, водій, який перебував за кермом легковика, не надав перевагу в зустрічному русі вантажівці, виїхав на вузьку ділянку дороги і врізався в тягача, який рухався в зустрічному напрямку.

"У результаті ДТП водій і чотири пасажири легкового автомобіля отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Травмованих доставили в місцеву лікарню.

Вирішується питання про внесення до ЄРДР кримінального провадження за ч. 1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, сьогодні вранці на трасі Київ-Харків автобус врізався у вантажівку. Водій автобуса, ймовірно, заснув за кермом. У салоні знаходилися 32 пасажири. Водій вантажівки отримав травми.

Також РБК-Україна писало, що на трасі Львів-Луцьк в результаті ДТП за участю двох легкових авто загинули 3 людини і ще одна постраждала. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.