У Донецькій області у таборі отруїлися 60 дітей

Через масове отруєння у Донецькій області у лікарні наразі перебувають 33 дитини

У Донецькій області у таборі масово отруїлися 60 дітей, 33 з них госпіталізовано. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Як зазначається, масове отруєння дітей сталося у таборі "Яструбок" у с.Соснове Лиманського району. За фактом отруєння порушено справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

Повідомляється, що вчора, 16 липня, недомагання після вечері відчули 60 дітей. Діти скаржилися на нудоту та підвищення температури.

На даний момет з гострим кишковим отруєнням в лікарнях перебувають 33 дитини, їх розмістили в медустановах Слов'янська, Лиману і Краматорська.

Повідомляється, що загалом у таборі перебувають 134 дитини.

Фото: табір "Яструбок" (don.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові шаурмою отруїлися 25 осіб, 23 з них - госпіталізовані.