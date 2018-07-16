Массовое отравление во Львове было зафиксировано 13 июля

Число пострадавших в результате массового отравления во Львове выросло до 25 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Львовского горсовета.

Как отмечается, массовое отравление во Львове было зафиксировано 13 июля, тогда в больницы города было госпитализировано 9 посетителей заведения Tomash Kebab с острой кишечной инфекцией и пищевой токсикоз-инфекцией.

Сообщается, что уже 15 июля по состоянию на 20:30 к медикам обратилось 25 человек, в том числе один ребенок. Сейчас всего госпитализировано 23 человека, а еще 2 человека (в частности ребенок) лечатся амбулаторно.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за массового отравления во Львове госпитализированы 9 человек.