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В Донецкой области капитально ремонтируют школы и дороги в рамках "Большой стройки", - Голик

Новости » Общество     24.04.2020 - 10:01
В Донецкой области капитально ремонтируют школы и дороги в рамках "Большой стройки", - Голик
Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Недалеко от линии столкновения также проходит ремонт дороги С-051836

В Донецкой области продолжается активная фаза национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, на территории региона идет капитальный ремонт школ, детских садиков и дорог. Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Так, капитальный ремонт ведется в школе №6 города Селидово и школы №7 в Новогродовке. Оба учебных заведения планируют принять учеников уже в этом году.

В городе Бахмут продолжаются работы по реконструкции детского сада №49 "Крепыш".

Сообщается также, что на территории Донецкой области активно ведутся ремонтные роботы на дорогах. Капитальный ремонт на данный момент продолжается на трассе Т-05-14 Лиман - Славянск - Краматорск - Доброполье. Дорога свяжет два города областного значения в Донецкой области. Лиман находится рядом с Национальным природным парком "Святые Горы", а Доброполье является центром большого угольного региона, где находятся одни из крупнейших в Донбассе залежи каменного угля.

Недалеко от линии столкновения проходит ремонт дороги С-051836 Новобахмутовка - Пески.

Также, по словам Голика, ремонт начался на дороге О-0544 Мирноград - Гродовка. Там, в частности, идет капитальный ремонт моста на 15-м километре трассы.

Напомним, программа "Большая стройка", стартовавшая 1 марта - один из ключевых инфраструктурных проектов, которые сейчас реализуются в Украине. Его инициатором выступил президент Владимир Зеленский.

Программа предусматривает строительство и ремонт в 2020 году 6500 км дорог международного, национального и местного значения. Также по программе будут построены и отремонтированы 236 школ, 155 детсадов, 169 спортивных сооружений, 212 приемных отделений оказания неотложной медицинской помощи и 422 амбулатории.

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