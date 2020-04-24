У Донецькій області капітально ремонтують школи і дороги в рамках "Великого будівництва", - Голик

Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Недалеко від лінії зіткнення також проходить ремонт дороги С-051836

У Донецькій області триває активна фаза національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським, на території регіону йде капітальний ремонт шкіл, дитячих садків і доріг. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Так, капітальний ремонт ведеться в школі №6 міста Селидове і школи №7 в Новогродовці. Обидва навчальних заклади планують прийняти учнів вже в цьому році.

У місті Бахмут тривають роботи з реконструкції дитячого садка №49 "Кріпиш".

Повідомляється також, що на території Донецької області активно ведуться ремонтні роботи на дорогах. Капітальний ремонт на цей час продовжується на трасі Т-05-14 Лиман - Слов'янськ - Краматорськ - Добропілля. Дорога з'єднає два міста обласного значення в Донецькій області. Лиман знаходиться поруч з Національним природним парком "Святі Гори", а Добропілля є центром великого вугільного регіону, де знаходяться одні з найбільших в Донбасі поклади кам'яного вугілля.

Недалеко від лінії зіткнення проходить ремонт дороги З-051836 Новобахмутовка - Піски.

Також, за словами Голика, ремонт розпочався на дорозі Про-0544 Мирноград - Гродівка. Там, зокрема, йде капітальний ремонт мосту на 15-му кілометрі траси.

Нагадаємо, програма "Велике будівництво", яка стартувала 1 березня - один з ключових інфраструктурних проектів, які зараз реалізуються в Україні. Його ініціатором виступив президент Володимир Зеленський.

Програма передбачає будівництво та ремонт у 2020 році 6500 км доріг міжнародного, національного та місцевого значення. Також у програмі будуть побудовані й відремонтовані 236 шкіл, 155 дитсадків, 169 спортивних споруд, 212 приймальних відділень надання невідкладної медичної допомоги та 422 амбулаторії.