У Донецькій області вилучили велику партію контрафактних цигарок

Фото: вилучена партія цигарок (fb.com - pressjfo.news)

Загальна вартість вилучених цигарок склала майже 300 тис. гривень

У Донецькій області у суботу,20 жовтня, правоохоронці зі складу Об'єднаних сил вилучили партію контрафактних цигарок на суму майже 300 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Як повідомляється, правоохоронці на відстані 2 км від міста Торецьк (Донецька область) зупинили автомобіль марки "Газель".

"Під час огляду транспортного засобу було виявлено підакцизний товар - 15 ящиків з 7,5 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів відомих брендів" - розповіли у відомстві.

За даними прикордонників, загальна вартість вилученого товару становить близько 300 тис. гривень.

Як зазначається, правоохоронцями було направлено повідомлення за ст. 204 Кримінального кодексу України.

Очікується внесення до ЄРДР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області правоохоронці зі складу Об’єднаних сил викрили базу зберігання контрафактних цигарок на понад 3 мільйони гривень.

Раніше, в Одеській області правоохоронці блокували контрабанду великої партії цигарок з території невизнаної Придністровської молдавської республіки.