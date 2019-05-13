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В Донецкой области на гранате подорвался пенсионер

Новости » Происшествия    13.05.2019 - 12:30
В Донецкой области на гранате подорвался пенсионер
Фото: элемент гранаты на месте происшествия (dn.npu.gov.ua)

Пожилой мужчина покончил с собой из-за проблем со здоровьем

В Константиновском районе Донецкой области в результате подрыва на гранате погиб пенсионер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Сообщается, что 71-летний мужчина получил смертельные повреждения в результате взрыва гранаты РГД-5, трагедия произошла в одном из частных домов Константиновского района. По данным полицейских, пенсионер решил покончить с собой из-за проблем со здоровьем.

"Во время осмотра места трагедии никаких записок обнаружено не было, равно как и видимых признаков насильственной смерти. Для выяснения причины смерти тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области произошел взрыв в результате того, что неизвестные бросили гранату в дом депутата Березневского райсовета. По данным полиции, жертв и пострадавших в инциденте нет.

 

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