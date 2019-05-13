ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ровенской области в дом местного депутата бросили гранату

Новости » Происшествия    13.05.2019 - 10:25
В Ровенской области в дом местного депутата бросили гранату
Фото: место происшествия (rv.npu.gov.ua)

В результате взрыва пострадавших нет

В Ровенской области произошел взрыв в результате того, что неизвестные бросили гранату в дом депутата Березневского райсовета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Сообщается, что сегодня около трех часов ночи поступило сообщение 57-летнего жителя села Яцковичи о том, что неизвестные в его дом бросили гранату. На месте инцидента полиция установила, что хозяин дома работает в лесничестве и является депутатом районного совета.

"В результате взрыва никто не пострадал, поскольку вся семья находилась в Киеве. Криминалисты с места происшествия изъяли обломки гранаты, а также запал к ней с маркировкой", - говорится в сообщении.

 

Фото: место происшествия (rv.npu.gov.ua)

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В рамках уголовного дела полицейские устанавливают причастных к преступлению.

Напомним, ранее сообщалось, что в Марганце Днепропетровской области в результате взрыва гранаты погиб один человек, еще трое получили ранения.

Отметим, в Николаеве на 9 мая мужчина пытался бросить дымовую гранату в демонстрацию.

В Афганистане взорвали полицейский автомобиль
Новости Украины гранатаРовенская областьВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь