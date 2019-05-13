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У Донецькій області на гранаті підірвався пенсіонер

Новини » Надзвичайні події    13.05.2019 - 12:30
У Донецькій області на гранаті підірвався пенсіонер
Фото: елемент гранати на місці події (dn.npu.gov.ua)

Літній чоловік покінчив з собою через проблеми зі здоров'ям

В Костянтинівському районі Донецької області в результаті підриву на гранаті загинув пенсіонер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

Повідомляється, що 71-річний чоловік отримав смертельні ушкодження в результаті вибуху гранати РГД-5, трагедія сталася в одному з приватних будинків Костянтинівського району. За даними поліцейських, пенсіонер вирішив покінчити з собою через проблеми зі здоров'ям.

"Під час огляду місця трагедії жодних записок виявлено не було, так само як і видимих ознак насильницької смерті. Для з'ясування причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області стався вибух в результаті того, що невідомі кинули гранату в будинок депутата Березнівської райради. За даними поліції, жертв і постраждалих в інциденті немає.

 

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