В Донецкой области разоблачили псевдовоенных, торговавших оружием и наркотиками

В Донецкой области сотрудники ГБР разоблачили банду, которая торговала оружием и наркотиками. Преступники это делали под видом военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой пресс-службу ГБР.

В соответствии со ст. 263 и ст. 309 Уголовного кодекса Украины, преступникам грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

"На границе с Днепропетровской областью ГБР совместно с Нацполицией остановили два автомобиля, на которых передвигались злоумышленники", - пишет прессслужба ГБР.

ГБР установило, что участники банды, среди которых был иностранец, использовали форменную одежду и автомобиль с опознавательными знаками украинских военных.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ разоблачила вражескую агентку России в Киеве, которая собирала координаты объектов для ракетных ударов по столице.

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