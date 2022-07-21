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В Донецкой области разоблачили псевдовоенных, торговавших оружием и наркотиками

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Четверг 21 июля 2022 15:55
В Донецкой области разоблачили псевдовоенных, торговавших оружием и наркотиками Фото: в Донецкой области ГБР разоблачило псевдовоенных, торговавших оружием и военными (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Донецкой области сотрудники ГБР разоблачили банду, которая торговала оружием и наркотиками. Преступники это делали под видом военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой пресс-службу ГБР.

ГБР установило, что участники банды, среди которых был иностранец, использовали форменную одежду и автомобиль с опознавательными знаками украинских военных.

"На границе с Днепропетровской областью ГБР совместно с Нацполицией остановили два автомобиля, на которых передвигались злоумышленники", - пишет прессслужба ГБР.

Фото: в Донецкой области ГБР разоблачило псевдовоенных, торговавших оружием и военными (dbr.gov.ua)

В транспортных средствах правоохранители обнаружили:

  • пулемет РПК;
  • две гранаты РГД-5;
  • более 500 патронов калибров 5.45 и 7.62;
  • наркотическое вещество, предварительно альфа-PVP.

В соответствии со ст. 263 и ст. 309 Уголовного кодекса Украины, преступникам грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Фото: в Донецкой области ГБР разоблачило псевдовоенных, торговавших оружием и военными (dbr.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ разоблачила вражескую агентку России в Киеве, которая собирала координаты объектов для ракетных ударов по столице.

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Российская Федерация Украина Донецкая область
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