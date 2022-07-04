В Донецкой области французские журналисты попали под обстрел оккупантов

Французские телевизионщики вместе со спасателями развозили мирным жителям воду. Однако работу над сюжетом прервали звуки взрывов.

"Под обстрел попали жители, которые пришли за водой, подвезенной спасателями, наши ребята и французские журналисты", - говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что кадры российских обстрелов журналисты из сюжета не вырезали.