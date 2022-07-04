У Донецькій області французькі журналісти потрапили під обстріл окупантів

Французькі телевізійники разом з рятувальниками розвозили миним жителям воду. Проте роботу над сюжетом перервали звуки вибухів.

"Під обстріл потрапили жителі, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС підкреслили, що кадри російських обстрілів журналісти з сюжету не вирізали.