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У Донецькій області французькі журналісти потрапили під обстріл окупантів

Фото: на Донбасі окупанти обстріляли знімальну групу France 24 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Журналісти французького телеканалу France 24 потрапили під обстріл російських окупантів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Французькі телевізійники разом з рятувальниками розвозили миним жителям воду. Проте роботу над сюжетом перервали звуки вибухів.

"Під обстріл потрапили жителі, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС підкреслили, що кадри російських обстрілів журналісти з сюжету не вирізали.

Нагадаємо, що у травні знімальна група ТСН також попала під обстріл на Донбасі.

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