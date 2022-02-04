В Донецкой области в доме нашли схрон боевика с оружием и боеприпасами

В Донецкой области правоохранители нашли склад оружия в частном доме. Подозреваемый - местный житель, служащий в рядах незаконных вооруженных формирований РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
В ходе обысков одного из домов Красногоровки Покровского района правоохранители обнаружили и изъяли склад оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств:
По предварительной информации, владельцем дома является местный житель, который в мае 2014 присоединился к боевикам РФ. Сейчас он находится на временно оккупированных территориях.
Донецкая областная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту участия нескольких лиц в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
Напомним, что РБК-Украина рассказывало, что вчера на Донбассе с начала суток сохранялась "тишина".
Так же появилось видео обстрела КПВВ "Гнутово" на Донбассе.