У Донецькій області в будинку знайшли схрон бойовика зі зброєю та боєприпасами

У Донецькій області правоохоронці викрили склад зброї в приватному будинку. Підозрюваний - місцевий мешканець, який служить в лавах незаконних збройних формувань РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
У ході обшуків одного з будинків Красногорівки Покровського району правоохоронці виявили та вилучили схрон зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв:
За попередньою інформацією, власником будинку є місцевий мешканець, який у травні 2014 року приєднався до бойовиків РФ. Зараз він перебуває на тимчасово окупованих територіях.
Донецька обласна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом участі декількох осіб у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало, що вчора на Донеччині з початку доби зберігалася "тиша".
Також з'явилося відео обстрілу КПВВ "Гнутове" на Донбасі.