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На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

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Донбасс, Пятница 04 февраля 2022 07:17
На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина" Фото: с начала суток на Донбассе "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки, 3 февраля, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Отметим, что ранее мы писали, что появилось видео обстрела КПВВ "Гнутово" на Донбассе.

Кроме того, боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли возле Марьинки и Песков.

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