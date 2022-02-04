На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
Фото: с начала суток на Донбассе "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
За прошедшие сутки, 3 февраля, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация остается контролируемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В штабе сообщили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
Отметим, что ранее мы писали, что появилось видео обстрела КПВВ "Гнутово" на Донбассе.
Кроме того, боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли возле Марьинки и Песков.