В Донецкой области четырем организаторам "референдума" грозит 10 лет тюрьмы

В Донецкой области четырех жительниц региона обвиняют в организации и проведении так называемого "референдума ДНР". Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебного расследования установлено, что в мае 2014 года женщины принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории городов Краматорск и Торецк. Они были членами так называемых "участковых избирательных комиссий".

Отмечается, что обвинительные акты были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, днями сообщили о подозрении бывшему боевику "ЛНР".

Кроме того, в Донецкой области будут судить боевика. Он воевал против ВСУ в районе Дебальцево и на территории международного аэропорта "Донецк".

Добавим, что СБУ сообщила о подозрении двух боевикам "ДНР". Один из них - бывший сотрудник правоохранительных органов Украины.