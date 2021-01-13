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Бывшему боевику "ЛНР" сообщили о подозрении

Луганская область, Среда 13 января 2021 15:18
Бывшему боевику "ЛНР" сообщили о подозрении
Фото: прокуратура (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Бывшему боевику так называемой "Луганской народной республики" сообщили о подозрении за участие в деятельности вооруженных формирований. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в 2014 году житель Луганска вступил в так называемый 3-го Станично-Луганского батальона ВДВ десантно-штурмовой бригады. В составе незаконного вооруженного формирования подозреваемый отвечал за обеспечение топливом военной техники для выполнения подразделением боевых задач. Затем подозреваемый продолжил "службу" в "противотанковой артиллерийской батареи 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции "ЛНР".

"Через полгода службы в рядах НЗФ оккупационной администрации Российской Федерации мужчина переехал в город Киев, где трудоустроился водителем транспортных перевозок. Его местонахождение было установлено контрразведкой Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Донецкой области будут судить боевика - жителя села Красная Поляна. Он воевал против ВСУ в районе Дебальцево и на территории международного аэропорта "Донецк".

Кроме того, в Донецкой области также будут судить сотрудника так называемой "военной полиции ДНР", однако заочно. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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