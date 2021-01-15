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У Донецькій області чотирьом організаторам "референдуму" загрожує 10 років в'язниці

Автор: РБК-Україна

В Донецькій області чотирьох мешканок регіону звинувачують в організації і проведенні так званого "референдуму ДНР". Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Досудового розслідування встановлено, що в травні 2014 року жінки брали активну участь в організації і проведенні незаконного референдуму на території міст Краматорськ і Торецьк. Вони були членами так званих "дільничних виборчих комісій".

Наголошується, що обвинувальні акти були направлені в суд для розгляду по суті.

Нагадаємо, днями повідомили про підозру колишнього бойовика "ЛНР".

Крім того, в Донецькій області судитимуть бойовика. Він воював проти ВСУ в районі Дебальцеве і на території міжнародного аеропорту "Донецьк".

Додамо, що СБУ повідомила про підозру двох бойовиків "ДНР". Один з них - колишній співробітник правоохоронних органів України.

Прогноз погоди
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Новини України Донецкая областьреферендумДНР