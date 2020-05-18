У Донецькій області судитимуть прокурора за хабар

Фото: гроші (РБК-Україна)

Прокурор отримав хабар у розмірі 91 тис. грн

У Донецькій області до суду передали обвинувальний акт стосовно прокурора одного з відділів Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області за одержання неправомірної вигоди. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України), вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 91 тис грн від керівника юридичної особи за непритягнення його до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, СБУ в Одеській області затримала прокурора, який обіцяв за хабар закрити справу про викрадення людини. За даними силовиків, прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури вимагав від місцевого жителя 5 тисяч доларів за приховування даного злочину. Правоохоронці відкрили справу ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Як повідомляло РБК-Україна, в Одеській області митники вимагали хабарі за розмитнення автомобілів. Вартість "послуг" залежала від класу автомобіля і коливалася від 50 до 500 доларів. Щомісячний нелегальний дохід митників становив 10-15 тисяч доларів.

Автор: Виталина Благодатова