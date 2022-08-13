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В Донецкой области из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция

Фото: В Донецкой области из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальную станцию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате боевых действий в Донецкой области была обесточена Карловская фильтровальная станция. В части региона прекращено водоснабжение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Покровского городского головы Руслана Требушкина.

"Из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция!",- заявил Требушкин.

По словам городского головы, водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ.

Поэтому все это время воды нет у жителей Белозерского, Белицкого, Горняка, Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Селидово и Украинска.

Напомним, что вчера российские военные обстреляли Краматорск, в результате чего погибло три человека.

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