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Вечерний обстрел Краматорска: количество погибших возросло

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Краматорск, Суббота 13 августа 2022 00:28
Вечерний обстрел Краматорска: количество погибших возросло Фото: количество жертв вечернего обстрела Краматорска оккупантами увеличилось (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Раненая в результате обстрела Краматорска женщина скончалась в больнице. Таким образом, количество жертв вечернего обстрела увеличилось до трех человек.

Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Также ранее сообщалось о 13 раненых мирных жителях, кроме того зафиксировано повреждение по меньшей мере 20 домов и пожар в частном секторе. Правоохранители и спасатели продолжают работы на месте происшествия.

Напомним, что ранее глава города Александр Гончаренко сообщил об обстреле города.

Также ночью россияне нанесли ракетного удара по Краматорску, в результате чего были зафиксированы разрушения.

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