Вечерний обстрел Краматорска: количество погибших возросло

Раненая в результате обстрела Краматорска женщина скончалась в больнице. Таким образом, количество жертв вечернего обстрела увеличилось до трех человек.

Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Также ранее сообщалось о 13 раненых мирных жителях, кроме того зафиксировано повреждение по меньшей мере 20 домов и пожар в частном секторе. Правоохранители и спасатели продолжают работы на месте происшествия.