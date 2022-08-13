В Донецькій області через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію

Внаслідок бойових дій в Донецькій області було знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. В частині регіону припинено водопостачання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Покровського міського голови Руслана Требушкіна.
"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію!", - заявив Требушкін.
За словами міського голови, водопостачання буде відновлене після проведення ремонтних робіт.
Тож увесь цей час води немає у мешканців Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селидового та Українська
Нагадаємо, що вчора російські військові обстріляли Краматорськ, внаслідок чого загинуло три людини.
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