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В Донецькій області через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію

Фото: В Донецькій області через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Внаслідок бойових дій в Донецькій області було знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. В частині регіону припинено водопостачання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Покровського міського голови Руслана Требушкіна.

"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію!", - заявив Требушкін.

За словами міського голови, водопостачання буде відновлене після проведення ремонтних робіт.

Тож увесь цей час води немає у мешканців Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селидового та Українська

Нагадаємо, що вчора російські військові обстріляли Краматорськ, внаслідок чого загинуло три людини.

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