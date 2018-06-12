На Донбассе боевик "ДНР" сдался украинской полиции

боевик с позывным "Чапаев" сдался полиции чтобы избежать наказания за участие в "ДНР"

В Донецкой области украинским полицейским сдался бывший боевик "ДНР", который скрывался в Украинскую от наказания. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

"Как сообщил бывший боевик, он услышал, что в незаконных вооруженных формированиях платят за службу "большие" деньги, а так как на тот момент он не работал, то решил "подзаработать", - сообщили в полиции.

Отмечается, что наемник с позывным "Чапаев" полгода прослужил в рядах террористов. Сначала он был "очередным" КПП в военной части. В его задачи входило дежурство на контрольно-пропускном пункте воинской части и проверка автотранспорта, который въезжает - выезжает оттуда.

"В свободное время в военной части нас учили собирать-разбирать оружие, а также объясняли основы военного искусства", - рассказал бывший боевик.

Позже "Чапаев" стал помощником повара. Так продолжалось с августа 2014 года по январь 2015 года.

"Недоволен отношением командования подразделения личного состава, а также не получив обещанных денег за службу, мужчина оставил воинскую часть и вернулся в свой родной город. Там он вел скрытый образ жизни и всячески избегал встречи с правоохранителями, опасаясь ответственности за участие в НВФ", - добавили в полиции.

Когда же мужчина узнал, что есть возможность "покаяться" и освободиться от наказания, экс-боевик сдался полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции О'объединенных сил на Донбассе за сутки в течение 10 июня 2018 года ликвидированы 3 боевиков, еще 7 ранены.