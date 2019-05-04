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В Донецкой области боевик "ДНР" сдался украинским правоохранителям

Новости » Общество    04.05.2019 - 22:21
В Донецкой области боевик "ДНР" сдался украинским правоохранителям
Иллюстративное фото (facebook.com/tgorlovka)

Правоохранители проверят, не причастен ли мужчина к тяжким преступлениям против мирного населения

В Донецкой области боевик "ДНР" добровольно сдался украинским правоохранителям. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Донецкой области

В полицию Бахмута обратился 22-летний участник незаконных вооруженных формирований, который перешел на сторону террористов еще в июне 2014 году, когда ему было 17 лет. Тогда парень собирался помогать "строить русский мир", но за несколько месяцев после освобождения северных городов Донецкой области, он испугался и убежал от оккупантов. 

После этого он снова решил присоединиться к боевикам и в августе 2014 года поехал в оккупированный Донецк. В составе батальона "ДНР" он охранял местное админздание. Когда на территории аэропорта начались боевые действия, парень снова убежал от оккупантов. 

Боевик решил сдаться украинским правоохранителям после того как в СМИ узнал о возможности освободиться от уголовной ответственности. Правоохранители проверят, не причастен ли мужчина к тяжким преступлениям против мирного населения и, возможно, освободят его от наказания. 

Напомним, Кременской районный суд Луганской области приговорил боевика российско-оккупационных войск, жителя города Голубовка (Луганская область) до 8 лет лишения свободы.

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