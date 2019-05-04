У Донецькій області бойовик "ДНР" здався українським правоохоронцям

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Правоохоронці перевірять, чи не причетний чоловік до тяжких злочинів проти мирного населення

В Донецькій області бойовик "ДНР" добровільно здався українським правоохоронцям. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Донецької області.

В поліцію Бахмута звернувся 22-річний учасник незаконних збройних формувань, який перейшов на бік терористів ще в червні 2014 році, коли йому було 17 років. Тоді хлопець збирався допомагати "будувати" русский мир", але за кілька місяців після звільнення північних міст Донецької області, він злякався і втік від окупантів.

Після цього він знову вирішив приєднатися до бойовиків і в серпні 2014 року поїхав в окупований Донецьк. У складі батальйону "ДНР" він охороняв місцеве адмінбудівлю. Коли на території аеропорту почалися бойові дії, хлопець знову втік від окупантів.

Бойовик вирішив здатися українським правоохоронцям після того, як в ЗМІ дізнався про можливість звільнитися від кримінальної відповідальності. Правоохоронці перевірять, чи не причетний чоловік до тяжких злочинів проти мирного населення і, можливо, звільнять його від покарання.

Нагадаємо, Кремінський районний суд Луганської області засудив бойовика російсько-німецьких окупаційних військ, жителя міста Голубівка (Луганська область) до 8 років позбавлення волі.