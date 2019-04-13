В Донецкой обл. СБУ блокировала контрабанду сигарет на миллион гривен

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые привлечены к операции Объединенных сил, блокировали незаконную переправку контрафактных табачных изделий с временно оккупированных территорий в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что оперативными сотрудниками СБУ было задокументировано, что двое жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой области осуществляли перемещение табачных изделий с поддельными марками акцизного сбора через линию разграничения для дальнейшей продажи.

"Правоохранители изъяли более ста ящиков контрафактных табачных изделий, которые злоумышленники переправляли через реку Кальмиус. Ориентировочная стоимость "товара" на "черном рынке" составляет более миллиона гривен", - сообщили в СБУ.

В настоящее время правоохранители проводят первоочередные неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, которые причастны к преступлению. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 (перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) и ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу). УК Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ блокировала контрабанду сигарет из Донбасса на 2 млн гривен. Сотрудники СБУ установили, что двое жителей оккупированных Енакиево и Углегорска нелегально переправляли контрафактные сигареты на моторной лодке Азовским морем.