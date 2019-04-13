В Донецькій обл. СБУ блокувала контрабанду цигарок на мільйон гривень

В Донецькій області співробітники Служби безпеки України (СБУ), які залучені до операції Об’єднаних сил, блокували незаконне переправлення контрафактних тютюнових виборів з тимчасово окупованих територій до України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що оперативними співробітниками СБУ було задокументовано, що двоє мешканців тимчасово непідконтрольних територій Донецької області здійснювали переміщення тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору через лінію розмежування для подальшого продажу.

"Правоохоронці вилучили понад сто ящиків контрафактних тютюнових виробів, які зловмисники переправляли через річку Кальміус. Орієнтовна вартість "товару" на "чорному ринку" становить більше мільйона гривень", - повідомили в СБУ.

В даний час правоохоронці проводять першочергові невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, які причетні до злочину. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 (перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей) та ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі). КК України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ блокувала контрабанду сигарет з Донбасу на 2 млн гривень. Співробітники СБУ встановили, що двоє мешканців окупованих Єнакієвого та Вуглегірська нелегально переправляли контрафактні цигарки на моторному човні Азовським морем.