СБУ блокировала контабанду сигарет с Донбасса на 2 млн гривен

Фото: задержание контрабандного товара (ssu.gov.ua)

Перевозки сигарет злоумышленники совершали по морю

Украинские правоохранители блокировали канал поставки табачных изделий с поддельными акцизными марками с неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что спецоперацию совместно осуществляли сотрудники СБУ совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПСУ) под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил.

Сотрудники СБУ установили, что двое жителей оккупированных Енакиево и Углегорска нелегально переправляли контрафактные сигареты на моторной лодке по Азовскому морю. Ввезенные на подконтрольную украинской власти территорию сигареты дельцы собирались реализовать в других регионах Украины.

Правоохранители задержали злоумышленников на берегу моря недалеко от населенного пункта Куликовское Запорожской области во время попытки перегрузить сигареты из лодки в грузовик для дальнейшей транспортировки до Бердянска.

Фото: задержание контрабандного товара (ssu.gov.ua)

Изъято 116 ящиков контрафактных сигарет. Ориентировочная стоимость "товара" составляет около 2 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.199 и ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

РБК-Украина писало, что глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Киевской области правоохранителями было изъято 500 килограммов героина.

Ранее сообщалось, что СБУ прекратила деятельность крупнейшей за всю историю Украины нарколаборатории психотропов.