Украинские десантники уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов
Фото: украинские военные (gettyimages)
Разведчики ДШВ ВС Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов. Потери враг понес в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.
"В одном из районов выполнения задач, воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов", - рассказали в украинской разведке.
Подробностей не сообщают.
Напомним, 30 мая ударная авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла огневые удары по оккупационным войскам в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
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