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Украинские десантники уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов

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Украина, Вторник 31 мая 2022 16:52
Украинские десантники уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов Фото: украинские военные (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Разведчики ДШВ ВС Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов. Потери враг понес в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

"В одном из районов выполнения задач, воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов", - рассказали в украинской разведке.

Подробностей не сообщают.Украинские десантники уничтожили инженерное подразделение российских оккупантовУкраинские десантники уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов

Напомним, 30 мая ударная авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла огневые удары по оккупационным войскам в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

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