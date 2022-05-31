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У Донецькій та Луганській областях українські військові відбили 9 атак ворога

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 22:58
У Донецькій та Луганській областях українські військові відбили 9 атак ворога Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога. На 4 локаціях ще тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупування об'єднаних сил.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 2 танка; 13 артилерійських систем; 8 бойових броньованих машин; 6 ворожих автомобілів.

Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та ряд господарських споруд. В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено.

Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються.

Нагадаємо, розвідники ДШВ ЗС України знищили інженерний підрозділ російських окупантів. Втрати ворог зазнав у живій силі та техніці.

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