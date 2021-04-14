"Донецкоблгаз" лишили лицензии из-за перебоев с теплом

По словам главы комиссии Валерия Тарасюка, действия "Донецкоблгаза" были диверсией против потребителей и страны.

"В прошлом месяце предприятие отключало от газоснабжения теплокоммунэнерго несмотря на четкую позицию регулятора, оператора газотранспортной системы, НАК "Нафтогаз Украины" о недопустимости таких отключений. Государству не нужен лицензиат, который накапливает долги перед оператором ГТС и отключает теплокоммунэнерго", - отметил он.

Также сообщается, что комиссия выявила нарушение лицензионных условий со стороны "Донецкоблгаза" в части оплаты стоимости ежесуточных небалансов за газовые месяцы октября, ноября и декабря 2020 года. Это привело к росту задолженности до 354 млн гривен.

Лицензия аннулируется с 1 августа 2021 года, профильные ведомтсва должны решить, кому передать сети "Донецкоблгаза".