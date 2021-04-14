"Донецкоблгаз" лишили лицензии из-за перебоев с теплом

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) аннулировала лицензию на распределение газа компании "Донецкоблгаз". В марте она прекратила подачу газа, в результате чего ряд городов в Донецкой области остался без тепла.
Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.
По словам главы комиссии Валерия Тарасюка, действия "Донецкоблгаза" были диверсией против потребителей и страны.
"В прошлом месяце предприятие отключало от газоснабжения теплокоммунэнерго несмотря на четкую позицию регулятора, оператора газотранспортной системы, НАК "Нафтогаз Украины" о недопустимости таких отключений. Государству не нужен лицензиат, который накапливает долги перед оператором ГТС и отключает теплокоммунэнерго", - отметил он.
Также сообщается, что комиссия выявила нарушение лицензионных условий со стороны "Донецкоблгаза" в части оплаты стоимости ежесуточных небалансов за газовые месяцы октября, ноября и декабря 2020 года. Это привело к росту задолженности до 354 млн гривен.
Лицензия аннулируется с 1 августа 2021 года, профильные ведомтсва должны решить, кому передать сети "Донецкоблгаза".
Напомним, в марте "Донецкоблгаз" прекратил поставки газа на объекты теплокоммунэнерго из-за долгов перед "Нафтогазом". В результате без тепла остались Славянск, Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка.
За расследование взялась даже Служба безопасности Украины, которая квалифицировала перебои с теплом как диверсию.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины заверили, что если найдут нарушения, то предприятие вернут в государственную сферу управления. В итоге президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против компаний Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited, зарегистрированных в Гонконге и владеющих акциями "Донецкоблгаза".
Отметим, нынешних владельцев компании связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.