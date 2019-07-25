Донецкий суд начал рассматривать факты фальсификаций на 52 округе, - ОПЗЖ

По обращению "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Донецкий окружной административный суд 25 июля начал заседание по делу о подкупе избирателей на выборах на 52 избирательном округе в Торецке. Об этом сообщает сайт партии.

"Нами подано более 10 обращений в суды по всем фактам нарушения избирательного процесса – это минирование участков, "карусели", "сетка" для скупки голосов, вбросы бюллетеней и подкуп избирателей. Также мы требуем дать законную оценку грубым нарушениям закона со стороны участковых и окружной избирательных комиссий. Мы видели массовые фальсификации и махинации со стороны кандидата от "Батькивщины" Евгения Яковенко и купленных им членов окружной комиссии, которые сделали всё, чтобы украсть победу у кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Погодина. Мы требуем восстановить верховенство права, вернуть процесс в законное русло и защитить выбор жителей 52 округа", – заявил юрист Юрий Красненко.

В ОПЗЖ заявили, что ранее было зафиксировано более 500 фактов нарушений - массовые вбросы бюллетеней, минирования участков, карусели, поврежденные коробки с бюллетенями, затягивание процедуры подсчета голосов, переписанные по несколько раз протоколы с участковых избирательных комиссий.

ОПЗЖ обратилась с требованием в полном соответствии с законами Украины разблокировать процесс установления итогов голосования и открыто и честно выполнить свои обязанности перед избирателями и передала всю имеющуюся информацию правоохранительным органам.