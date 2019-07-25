ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Донецкий суд начал рассматривать факты фальсификаций на 52 округе, - ОПЗЖ

Новости » Выборы 2019    25.07.2019 - 15:37
Донецкий суд начал рассматривать факты фальсификаций на 52 округе, - ОПЗЖ
Иллюстративное фото (gp.gov.ua)

ОПЗЖ подала более 10 обращений в суды

По обращению "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Донецкий окружной административный суд 25 июля начал заседание по делу о подкупе избирателей на выборах на 52 избирательном округе в Торецке. Об этом сообщает сайт партии.

"Нами подано более 10 обращений в суды по всем фактам нарушения избирательного процесса – это минирование участков, "карусели", "сетка" для скупки голосов, вбросы бюллетеней и подкуп избирателей. Также мы требуем дать законную оценку грубым нарушениям закона со стороны участковых и окружной избирательных комиссий. Мы видели массовые фальсификации и махинации со стороны кандидата от "Батькивщины" Евгения Яковенко и купленных им членов окружной комиссии, которые сделали всё, чтобы украсть победу у кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Погодина. Мы требуем восстановить верховенство права, вернуть процесс в законное русло и защитить выбор жителей 52 округа", – заявил юрист Юрий Красненко.

В ОПЗЖ заявили, что ранее было зафиксировано более 500 фактов нарушений - массовые вбросы бюллетеней, минирования участков, карусели, поврежденные коробки с бюллетенями, затягивание процедуры подсчета голосов, переписанные по несколько раз протоколы с участковых избирательных комиссий.

ОПЗЖ обратилась с требованием в полном соответствии с законами Украины разблокировать процесс установления итогов голосования и открыто и честно выполнить свои обязанности перед избирателями и передала всю имеющуюся информацию правоохранительным органам.

Результаты выборов в Раду: ЦИК обработал 99,9% протоколов "Батькивщина" заявила о победе своего кандидата на округе в Донецкой области
Новости Украины Порошенко Зеленский Оппозиционная платформа За життявыборы в Раду
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь