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Донецький суд почав розглядати факти фальсифікацій на 52 окрузі, - ОПЗЖ

Новини » Вибори 2019    25.07.2019 - 15:37
Донецький суд почав розглядати факти фальсифікацій на 52 окрузі, - ОПЗЖ
Ілюстративне фото (gp.gov.ua)

ОПЗЖ подала понад 10 звернень в суди

За зверненням "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Донецький окружний адміністративний суд 25 липня розпочав засідання у справі про підкуп виборців на виборах на 52 виборчому окрузі в Торецьку. Про це повідомляє сайт партії.

"Нами подано більше 10 звернень в суди за всіма фактами порушення виборчого процесу – це мінування дільниць, "каруселі", "сітка" для скупки голосів, вкидання бюлетенів і підкуп виборців. Також ми вимагаємо дати законну оцінку брутальним порушенням закону з боку дільничних та окружної виборчих комісій. Ми бачили масові фальсифікації та махінації з боку кандидата від "Батьківщини" Євгенія Яковенка і куплених ним членів окружної комісії, які зробили все, щоб вкрасти перемогу у кандидата від "Опозиційної платформи – За життя" Олега Погодіна. Ми вимагаємо відновити верховенство права, повернути процес у законне русло і захистити вибір жителів 52 округу", – заявив юрист Юрій Красненко.

У ОПЗЖ заявили, що раніше було зафіксовано понад 500 фактів порушень - масові вкидання бюлетенів, мінування дільниць, каруселі, пошкоджені коробки з бюлетенями, затягування процедури підрахунку голосів, переписані по кілька разів протоколи з дільничних виборчих комісій.

ОПЗЖ звернулася з вимогою в повній відповідності з законами України розблокувати процес встановлення підсумків голосування і відкрито і чесно виконати свої обов'язки перед виборцями і передала всю наявну інформацію правоохоронним органам.

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