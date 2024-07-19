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В Донецкой области ВСУ сбили Су-25 РФ: пытался обстреливать позиции

Донбасс, Пятница 19 июля 2024 14:46
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В Донецкой области ВСУ сбили Су-25 РФ: пытался обстреливать позиции Фото: российский самолет Су-25 (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Донецкой области украинские военные сбили российский Су-25. Произошел инцидент на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

"На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.

Самолет сбили воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко. Как говорят военные, он уже пылает в степях украинского Донбасса.

Потери РФ в Украине

На утро пятницы, 19 июля, потери России в войне в Украине составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 564620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 55 артсистем и 42 дрона.

К тому же, с начала вторжения РФ в Украину ВСУ удалось "приземлить" уже 362 российских самолета.

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