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У Донецькій області змінюють тривалість комендантської години

Фото: у Донецькій області змінюють тривалість комендантської години (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Донецькій області з 12 серпня змінюють тривалість комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:

  • у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, - з 21:00 до 05:00;
  • у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, - з 17:00 до 09:00.

Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

Ситуація у Донецькій області

Нагадаємо, російські війська не полишають спроб захопити всю територію Донецької області. Саме тут окупанти зосереджують найбільшу кількість особового складу, зброї та керованих авіаційних бомб. Зокрема, мова про Покровський напрямок.

До того ж Донецька область постійно знаходиться під ворожими обстрілами.

Раніше було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей із чотирьох громад у Донецькій області. Воно стосувалося 744 дітей з їх родинами.

Сьогодні, 9 серпня, через безпекову ситуацію в регіоні, уряд ухвалив рішення про примусову евакуацію дітей ще із трьох населених пунктів Донецької області.

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Донецька областьКомендантська годинаВійна в Україні