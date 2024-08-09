У Донецькій області змінюють тривалість комендантської години

Ситуація у Донецькій області

Нагадаємо, російські війська не полишають спроб захопити всю територію Донецької області. Саме тут окупанти зосереджують найбільшу кількість особового складу, зброї та керованих авіаційних бомб. Зокрема, мова про Покровський напрямок.

До того ж Донецька область постійно знаходиться під ворожими обстрілами.

Раніше було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей із чотирьох громад у Донецькій області. Воно стосувалося 744 дітей з їх родинами.

Сьогодні, 9 серпня, через безпекову ситуацію в регіоні, уряд ухвалив рішення про примусову евакуацію дітей ще із трьох населених пунктів Донецької області.

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